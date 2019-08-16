Чтение с детства положительно влияет на успеваемость ребенка в школе - исследование

Дети успешно учатся в школе и достигают больших успехов, чем их сверстники, если им в раннем детстве родители читали книги.

К такому выводу пришли ученые из университета Бамберга, которые наблюдали за жизнью 200 детей в Германии на протяжении 10 лет, пишет Освіторія со ссылкой на журнал School Effectiveness and School Improvement.

"Результаты исследования показали, что во время чтения книг, дети приобретают языковые навыки, которые улучшают и математические способности. Ученые провели серию тестов среди детей в возрасте от трех до пяти лет, оценивая, насколько хорошо те умели говорить, а также справляться с различными логическими задачами", – говорится в сообщении.

Когда всем детям исполнилось по 12-13 лет, ученые провели повторные тесты подвели итоги эксперимента, сравнив статистику.

Так, исследование показало, что влияние книг на детей было примерно одинаковое независимо от уровня достатка, социального положения, пола ребенка, типа семьи и других факторов.

Ребенок Освита.UA

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