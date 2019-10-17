Четверо на одного: в Кропивницком школьники жестоко избили третьеклассника

В Кропивницком четверо школьников избили ученика третьего класса, из-за чего пострадавший оказался в больнице с сотрясением мозга.

Конфликт разгорелся, потому что первоклассник наступил третьекласснику Ивану Щербакову на ногу, а тот ответил ненормативной лексикой. Затем младший ученик пришел с братом, чтобы отомстить обидчику, говорится в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Впоследствии школьники позвали еще двух товарищей на помощь, один из которых – ученик шестого класса.

"Ударили по голове, толкнули. В ребро ударили, в живот", – рассказал третьеклассник.

О драке мама пострадавшего узнала, когда приехала в школу за сыном. Женщина возмутилась, что никто из учителей не оказал помощи ее мальчику.

В школе объяснили, что столкновение школьников заметили не сразу, потому что оно произошла на перемене. А скорую не вызывали, потому что Иван якобы чувствовал себя нормально.

Третьеклассник попал в больницу из-за драки Скриншот видео

"Ученики разбегались в то время, когда я пришла. Своего мальчика я поднимаю с пола, спросила дважды, нужна ли ему помощь медицинской сестры. На что он категорически сказал, что не надо", – вспомнила классный руководитель пострадавшего школьника Наталья Бурага.

Шестиклассник Эрик заявил, что ударил тертьокласника, потому что защищался за младших. А мама братьев-первоклассников попросила прощения у Ивана. Но в том, что они били по голове, не верит.

Новости В российской школе учитель вместе с детьми избили первоклассника

"У меня дети маленькие, семь лет им. Как они могут бить, чтобы ребенок попал в больницу? Никак. И они не высокие, они маленькие ростом", – говорит мать первоклассников Гизела Видражко.

Пострадавший школьник признался, что теперь боится идти в школу. Мать парня обратилась в полицию с требованием наказать виновных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской школе учитель избил детей.

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