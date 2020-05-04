Черная дыра: что это такое и как образовывается. Урок по астрономии за 11 класс

Черная дыра – это объект с мощной силой притяжения. Ее масса очень плотная. Они незаметные, поскольку не отражают свет. Ничто не может покинуть черную дыру, даже свет.

По расчетам ученых, черных дыр не менее 400 миллионов. Они являются одной из заключительных стадий эволюции звезд различной массы. Более о звездах можно узнать в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюк.

Образование черных дыр

Черные дыры образуются, когда гигантские звезды взрываются в конце своего жизненного цикла. Этот процесс называют сверхновой. Благодаря малому размеру и огромной массе сила притяжения будет настолько сильной, что звезда будет поглощать свет и превращаться в черную дыру. Она достигает размера крошечного атома, который называется центром черной дыры.

После полного преобразования дыры продолжают расти и поглощать свет, массу, другие звезды вокруг них. Ученые считают, что в центре галактик является сверхмассивные черные дыры.

Также вокруг черной дыры существует особая черта, которая называется горизонт событий. Именно в этот момент все должно идти к черной дыре. Когда происходит пересечение горизонта, возвращение назад уже нет. Тело оказывается в горловине и сжимается настолько быстро, что вылететь из него до окончательного взыскания даже со скоростью света невозможно.

Черная дыра NASA

Открытие черной дыры

Термин "черная дыра" придумал физик Джон Арчибальд Уилер в 1967 году. Он впервые употребил его в публичной лекции "Наша Вселенная: известное и неизвестное".

Однако идею черной дыры предложили ученые Джон Миччел и Лаплас в 18 веке. Они разработали концепцию "темных звезд" или объектов, которые при сжатии имеют такую сильную силу тяжести, что скорость убегания рядом с ними будет превышать скорость света.

Интересные факты о черных дырах:

Черные дыры могут иметь массу в несколько миллионов солнц.

Они не живут вечно, медленно испаряются и возвращают свою энергию во Вселенную.

Центр черной дыры, где живет вся ее масса, называется сингулярностью.

Черные дыры похожи между собой, но отличаются по массе и сжатием.

Черные дыры имеют два размера: "звездный" – это масса одной звезды, "сверхмассивные" – масса нескольких миллионов звезд. Большие дыры расположены в центре больших галактик.

Во Вселенной также существуют кротовые норы. Внешне они очень похожи на черные дыры. Более об этих объектах ищите в учебниках по астрономии в разделе "Учебники за 11 класс по предмету астрономия".