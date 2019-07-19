Черкасская выпускница подала апелляцию на ВНО: результат ошеломил

Ученица Золотоношской гимназии имени С.Скляренко (Черкасская область) Анна Плис выиграла апелляцию, которую подавала на результаты ВНО по украинскому языку и литературе. Благодаря повышению оценки она получила золотую медаль.
Как пишет Черкасский край, апелляцию подавало четверо выпускников с Золотоношских городских школ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"На выпускном вечере Анне вручили серебряную медаль. После официального подтверждения повышения оценки и зачисления ее результатом ВНО девушке директор гимназии вручила золотую медаль", – говорится в сообщении.
Сочинение выпускницы апелляционная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования оценила по высшему баллу.
Отмечается, что были повышены и зачислены для тестирования баллы и двум другим выпускникам.
Анне Плис вручают золотую медаль
zmi.ck.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен график проведения ВНО-2020 по всем предметам.
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