"Чемодан, вокзал!" В сети язвительно ответили министру Новосад на жалобы по зарплате

В сети возмутились жалобам министра образования Анны Новосад на маленькую зарплату в 36 тысяч гривен, которой не хватит, чтобы содержать ребенка.

Пользователи соцсети Facebook под постом OBOZREVATEL о возможной отставке Новосад из-за низкой оплаты труда отмечали, что в Украине рожают детей с минимальной зарплатой 4723 грн и всего хватает.

"Не хватает – чемодан, вокзал... Вы и ваше "министерство" вообще НИЧЕГО не сделали полезного на благо государства", "Гончарук заявил, что на 4000 грн можно нормально жить. В чем дело?", "А молодому учителю 5 тысяч гривен в месяц будто хватает? Такое ощущение, что мы не планируем своего будущего", – написали в комментариях.

В сети возмутились жалобам Новосад на зарплату в 36 000

Также в сети отметили, что пока не видят результата от работы Новосад на должности министра образования.

"Интересно, знает ли наш президент о таких высказывания своих подчиненных?", "Вот пришли министры, каждый день о зарплате, а когда будет разговор о работе и результате", "Пусть идет, может научится писать без ошибок", – говорится в комментариях .

В сети возмутились жалобам Новосад на зарплату в 36 000 Скриншот комментариев

В сети возмутились жалобам Новосад на зарплату в 36 000 Скриншот комментариев

В сети возмутились жалобам Новосад на зарплату в 36 000 Скриншот комментариев

В сети возмутились жалобам Новосад на зарплату в 36 000 Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад признала провал идеи с сексуальным образованием в школах.

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