Чем занять ребенка на время карантина: полезные ресурсы

Трехнедельный карантин в детсадах и учебных заведениях, который объявили для недопущения распространения коронавируса, заставил работающих украинцев думать над тем, чем занять детей на все это время.
Хоть немного облегчить задачу родителям решила пользователь сети Александра Говоруха. На своей странице в Facebook она поделилась ссылками на увлекательные ресурсы с учебными курсами.
"Давайте сеять не панику, а разумное и доброе", – написала женщина.
В частности, Говоруха собрала подборку онлайн-курсов для младших школьников, подростков и даже несколько ресурсов для взрослых. Среди них есть украино- и англоязычные, платные и бесплатные.
При этом в комментариях под этим постом подписчики поблагодарили украинку за полезную информацию и тоже начали делится ссылками на те курсы для детей, которых не оказалось в ее подборке.
Украиноязычные ресурсы:
Математика, украинский язык, для учащихся 1-9 классов.
Для тех, кто переживает о переносе пробных ВНО.
Математика – платный ресурс.
Математика на украинском. На русском есть физика, литература, история.
Кейс-уроки по различным предметам, платный ресурс.
Много курсов – и для старшеклассников, и для учителей.
Для первоклашек, генератор прописей, математика, логика.
Более 100 упражнений на различные навыки, от овладения клавиатурой к арифметике, чтению, природе, азбуке Брайля и тому подобное. Работает на компьютерах и планшетах.
Упражнения по чтению, математике, логические игры. Разделены по классам.
Ресурс посвящен математике, есть распределение по классам.
Mozabook – прекрасный ресурс, где есть электронные книги. И крутые эксплейнеры на украинском языке от того, как работает сердце к откуда берутся ураганы. Платный.
Почитать или послушать. Для старших классов.
Математика и физика.
Для младших школьников. Здесь есть пробная онлайн + платная версия.
База задач инженерного недели.
Бесплатный курс на период карантина.
Курс с определения профессии в ИТ для подростков от GoITeens.
Геймификация в обучении от EduGames.
Англоязычные ресурсы:
Математика, от элементарной арифметики до дифференциальных уравнений. Раздел для самых маленьких с обучением чтению. Химия, Физика, Биология, Экономика. Школьная программа и уровень университетов.
STEAM креативность.
Огромная подборка различных проектов от приготовления к биологии, от ремонта велосипеда к фотографии. Платный ресурс.
Смешной ресурс для изучения основ рисования с помощью различных инструментов (от 5 до 12 лет).
Сборник на английском, но все рассчитано на тех, кто не умеет читать по картинкам, можно разобраться.
Поучиться у Hogwarts.
Курсы для подростков и взрослых.
Комментарии украинцев
Facebook/Alexandra Govorukha
Комментарии украинцев
Facebook/Alexandra Govorukha
Комментарии украинцев
Facebook/Alexandra Govorukha
Как писал OBOZREVATEL, украинцы из-за коронавируса учатся жизни в новом формате – когда на работе переводят на удаленку, а развлечения и тренировки переходят в режим онлайн. Подробнее о том, чем можно занять себя, не выходя из дома, – читайте в нашем материале.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "МояШкола" на OBOZREVATEL.