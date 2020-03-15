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Чем занять ребенка на время карантина: полезные ресурсы

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Трехнедельный карантин в детсадах и учебных заведениях, который объявили для недопущения распространения коронавируса, заставил работающих украинцев думать над тем, чем занять детей на все это время.

Хоть немного облегчить задачу родителям решила пользователь сети Александра Говоруха. На своей странице в Facebook она поделилась ссылками на увлекательные ресурсы с учебными курсами.

"Давайте сеять не панику, а разумное и доброе", – написала женщина.

Чем занять ребенка на время карантина: полезные ресурсы

В частности, Говоруха собрала подборку онлайн-курсов для младших школьников, подростков и даже несколько ресурсов для взрослых. Среди них есть украино- и англоязычные, платные и бесплатные.

При этом в комментариях под этим постом подписчики поблагодарили украинку за полезную информацию и тоже начали делится ссылками на те курсы для детей, которых не оказалось в ее подборке.

Украиноязычные ресурсы:

Англоязычные ресурсы:

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Alexandra Govorukha

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Alexandra Govorukha

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Alexandra Govorukha

Как писал OBOZREVATEL, украинцы из-за коронавируса учатся жизни в новом формате – когда на работе переводят на удаленку, а развлечения и тренировки переходят в режим онлайн. Подробнее о том, чем можно занять себя, не выходя из дома, – читайте в нашем материале.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
МояШкола Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин школа дети
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