Чего стоят педагоги: что с зарплатой учителя в Украине?

В Люксембурге учителя получают около $ 7000 в месяц. Сегодня – это самая высокая зарплата в области образования и никакая другая страна пока не может догнать это крошечное государство. Украина же отстает даже на постсоветском пространстве, ведь у нас минимальная зарплата учителя – это лишь $ 190. Проект Прошколу разбирался, как работнику образования в Украине получать больше, чем минимум.

КАКИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Буквально несколько месяцев назад мы вернулись с образовательного путешествия в Эстонию, где нам удалось посетить 6 школ Таллинна. В маленькой стране, в которой количество школ только на 100 больше, чем в Киеве, учителя получают € 1450 (минимальная же зарплата по стране – € 1200). Это не слишком много, но педагоги не должны искать надбавок или как-то переживать за аттестацию и повышение. Ведь в Эстонии нет тарифной сетки и категорий. А работа учителя, кстати, считается важной и престижной. Государство гарантирует постоянное обучение и развитие, обеспечивает все необходимые условия для работы и социальные гарантии.

Если же взглянуть на других соседей – Польшу, то там тоже плата для педагогов не слишком высока, но она вдвое превышает минимальную по стране. Школа гарантирует доход в $ 1300 в месяц. И действует сложная система роста: сначала все работают на должности педагога-стажера, далее могут стать преподавателем по контракту и только после этого попасть в штат и иметь уже достойную зарплату более $ 2000.

Интересно, что вообще топ-5 стран, которые могут похвастаться высокими зарплатами для учителей, расположены в Европе: это уже упомянутый Люксембург, Швейцария, Германия, Норвегия и Дания. Но не забывайте, что и стоимость жизни в этих странах очень высока.

Зато в США и Мексике педагоги получают около € 3600, а в Китае только € 600, кроме того работать сначала педагоги могут только в сельских школах, а набравшись опыта – искать место в городе. Что же можно сказать об учителях в Украине?

СКОЛЬКО СТОИТ ТРУД УЧИТЕЛЯ?

Мы ждали зарплатной реформы, но получили не совсем то, на что расчитывали. Если верить Министерке образования Анне Новосад, стоит ожидать изменений. Уже с января зарплата учителя должна вырасти на 9%: получается, что зарплата опытного учителя (стаж которого 30 лет) увеличится до 720 грн. Достаточно ли этого?

"У наc не платят надбавок за престижность и никто даже не собирается давать деньги за то, что ты заведуешь кабинетом и отвечаешь за него" – Инна, учительница опорной школы

Зарплата учителя Объектив

"Мне никто не доплачивает за инклюзию, хотя в нашем классе есть дети с особыми потребностями. Администрация говорит, что родители не хотят просто оформлять бумаги, поэтому класс не является инклюзивным" – Ольга, учительница младших классов

К сожалению, плата учителя никак не соответствует той нагрузке, которую он получает на работе. А часто добиваться дополнительных выплат приходится буквально с боем. Как же законно учителя в Украине могут увеличить свою зарплату?

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ УЧИТЕЛЯМ?

Самый популярный способ получить большую зарплату – пройти аттестацию или сертификацию и получить высшую категорию. Так, например, "старший учитель" или "учитель-методист" могут получить 10% и соответственно 15% надбавки.

Другой уже традиционный способ увеличить плату – стать классным руководителем. За все другие работы, как классное руководство или проверка тетрадей, школа выплачивает дополнительные средства. Но это только 25%, если вы, скажем, руководитель старших классов.

Любые другие обязанности – как заведование кабинетом, кружком или воспитательная работа – тоже оплачиваются.

За престижность школа добавляет от 5% до 30% (по своему усмотрению), а за работу в классах НУШ и инклюзивных классах – стабильные 20%.

Но, конечно, чаще всего зарплата учителя растет от количества уроков – а значит, нужна нагрузка более 18 часов в неделю. Или можно работать еще по совместительству на полставки, или даже еще дополнительно – за почасовую оплату труда. Однако будем честными, когда это успевать? Выполнять свой учебный план, вести класс, проверять тетради, отвечать за кабинет/кружок, готовить детей к олимпиадам, ЗНО и копаться в бумагах – и все это, чтобы иметь хотя бы 9000 гривен в месяц. Вероятно, что реформа это только начало и мы таки дождемся роста зарплат существенно, иначе школу ждет истощение, а преподаватели и дальше будут выгорать на работе.

В прошлый раз мы говорили о том, почему телефоны стали предметом для буллинга в школе. А если у вас появляются вопросы, пишите нам на бесплатную консультацию учителей Прошколу.

Юлия Бровинская - что с зарплатой учителя в Украине 24 канал

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