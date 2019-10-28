Части учителей все же повысят зарплаты: Новосад раскрыла детали

Министр образования Анна Новосад сообщила, что в 2020 году воспитателям детсадов и некоторым категориям учителей все же повысят заработную плату.

Об этом руководительница МОН заявила во время брифинга во Львове. По ее словам, чтобы повысить зарплату всем работникам образования, дополнительно требуется 20 млрд грн, а найти такие средства нереально, пишет Львовский портал.

"Ко второму чтению госбюджета мы совместно с правительством, Министерством финансов, премьер-министром Алексеем Гончаруком, профильными комитетами должны решить и найти часть средств. Мы понимаем, что есть отдельные категории педагогов, которые требуют первоочередной помощи", – подчеркнула Новосад.

Сейчас в Минобразования работают над тем, чтобы найти средства для поднятия зарплат и разработать механизмы для реализации задуманного.

Также министр добавила, что оплата труда воспитателям в детских садах осуществляется из бюджетов учредителей. Однако некоторые регионы не смогут самостоятельно найти дополнительные средства. Поэтому рассматривается предложение, чтобы из госбюджета для таких областей выделялась вспомогательная субвенция.

"Если мы говорим об учителях, то зарплата идет с образовательной субвенции, которая выплачивается из государственного бюджета, отдельные надбавки выплачиваются на местах. Поэтому все же нужны дополнительные средства к образовательной субвенции из государственного бюджета", – объяснила Новосад.

Части учителей повысят зарплаты: Новосад раскрыла детали

Как сообщал OBOZREVATEL :

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходов на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные деньги должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

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