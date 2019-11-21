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Бывший политзаключенный Кремля будет преподавать в школе

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Бывший политзаключенный Кремля Станислав Клых решил устроиться на работу учителем.

Об этом он рассказал в комментарии "4 каналу". Следует отметить, что Клых является бывшим историком, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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По его словам, в России ему предлагали получить российское гражданство, аргументировав это процедурой возвращения в Украину.

Также он рассказал о намерении написать книгу о судьбе украинских политзаключенных в тюрьмах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными сели в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Со своей стороны Украина исключила из списка на обмен гражданина РФ Руслана Гаджиева. Он служил танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август".

  • Однако Россия получила важного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед выдачей террориста "ДНР" того допросили следователи из Нидерландов.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Станислав Клых
Место
Украина
Теги
политзаключенный автошкола преподаватель История Украины
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