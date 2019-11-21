Бывший политзаключенный Кремля будет преподавать в школе

Бывший политзаключенный Кремля Станислав Клых решил устроиться на работу учителем.

Об этом он рассказал в комментарии "4 каналу". Следует отметить, что Клых является бывшим историком, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, в России ему предлагали получить российское гражданство, аргументировав это процедурой возвращения в Украину.

Также он рассказал о намерении написать книгу о судьбе украинских политзаключенных в тюрьмах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными сели в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Со своей стороны Украина исключила из списка на обмен гражданина РФ Руслана Гаджиева. Он служил танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август".

Однако Россия получила важного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед выдачей террориста "ДНР" того допросили следователи из Нидерландов.

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