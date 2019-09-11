Бумажная работа учителя: бюрократия, отчеты и как все должно быть?

"Постоянно заполнять бумажки – это уже часть моей рутины. Иногда просто тонешь в этой макулатуре, забываешь, что должен был сделать. Сто пятьсот отчетов напиши, журналов заполни — а ведь это все пустая писанина. Лучше бы уроков больше дали". Нам часто приходят вопросы формата: должен ли классный руководитель писать отчеты о посещениях уроков физкультуры? Зачем составлять детальное описание внеклассных занятий? Как правильно оформлять отчеты методологических заседаний? И до сих пор ли надо расписывать планы на урок? В блоге Pro. Школу поговорим сегодня о бумажной работе учителя — что действительно необходимо делать, а что можно игнорировать?

Как НУШ спасает учителей

Новая реформа услышала учителей и они могут больше не сидеть над детальными календарными планами, например. Кроме того подробные описания и конспекты уроков больше не входят в перечень обязательных документов. И это значительно облегчает жизнь учителей. Так же можно забыть и об отчетах с заседаний методологических объединений. Но остается еще куча бюрократии, которая забирает бесценное время.

"В нашей школе необходимо писать отчеты обо всем: о дежурстве в коридорах на перемене, о запусках новых уроков, есть даже учитель, который отвечает за сексуальное воспитание в школе и должен постоянно выписывать талмуды про лекции с детьми на тему безопасного секса и венерических заболеваний", – Инга, классный руководитель.

"Все эти бумажки – пережиток прошлого, они нужны только для галочки, мне кажется, что это просто какая-то нелепая работа. Вместо того, чтобы искать для детей какие-то интересные материалы в интернете, я должен сидеть над никому не нужными отчетами", – Владимир, учитель физики.

Юлия Пилипко – бумажная работа "Белорусские новости"

Казалось бы, что в 21 веке большинство процессов должно стать цифровыми, чтобы можно было в электронном виде подавать все отчеты, автоматически заполнять формы, но до этого нам еще предстоит долгий путь. Даже сейчас, когда есть все данные ЗНО, например, школы до сих пор должны подавать отчеты успеваемости, хотя это можно легко выяснить по результату учеников школ на том же тестировании.

Новая Инструкция по деловодству для учреждений общего среднего образования вступила в силу еще год назад — в октябре 2018 года, именно в День работника образования. Собственно она сократила на 22% бумажную работу педагогов. И каждая школа может составить свою Инструкцию по делопроизводству по образцу типичной.

Кто решает, что должен писать учитель?

В Украине действует Трудовой кодекс, и только он обязывает учителей – что писать, а что нет. Дирекция или администрация школы не имеет на это никакого права. Написать что-либо в должностной инструкции просто так — нельзя, если этого нет в Инструкции по делопроизводству (о которой мы уже упоминали) или в Трудовом кодексе. Именно эти документы четко определяют всю работу, в том числе бумажную, которую должен выполнять учитель. Если вас принуждают к какой-то бюрократии, которой нет в вашем договоре, – забудьте об этом.

Есть еще Положение о классном руководителе та приказ МОН от 22.12.2017 №1651 "Об утверждении стандартов профессионального (профессионально-технического образования) по рабочим профессиям", которые тоже регулируют работу учителей и определяют их обязанности. В частности, благодаря последнему документу создали первый в Украине профессиональный стандарт учителя начальных классов.

Именно эти документы и должны регулировать перечень ваших задач и работ. Иными словами, никакие приказы директора не законны, если это не было оговорено трудовым договором.

Что делать, чтобы облегчить себе жизнь?

Во-первых, стоит пересмотреть документы, которые вы подписали при приеме на работу. Может так случиться, что вы самостоятельно согласились на лишнюю бумажную работу.

Во-вторых, выясните, зачем школа требует от вас тех или иных отчетов, – если это просто формальность, вы имеете полное право отказаться от такой работы.

В-третьих, если вам навязывают какую-то писанину, вы можете подавать ее в свободной форме – Инструкция по делопроизводству позволяет выбирать свой стиль и оформление.

Кроме того, иногда учителя самостоятельно подписываются на дополнительную работу – например, отправлять родителям какие-то краткие итоги успехов их детей, писать детальные конспекты к урокам или описания внеклассных мероприятий и конкурсов. Стоит помнить, что к такому быстро привыкают, и если вы вдруг перестанете подавать тщательные отчеты, вовремя информировать родителей о контрольных или оценках их детей – к вам начнут предъявлять претензии.

В прошлый раз темой нашего блога была оплата замены коллег. Поэтому, если у вас есть вопросы про начисление зарплаты, отчеты, документы, пишите нам на proshkolu.com, а мы попробуем дать вам максимально полезный ответ от юристов.

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