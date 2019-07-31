Буллинг в школах Украины: названы регионы-лидеры по количеству оформленных протоколов

Лидерами по составленным административным протоколам по буллингу является Киевская, Херсонская, Кировоградская и Черкасская области. Меньше всего на закон отреагировали Закарпатская и Черниговская области, где составлено по 1 протоколу.

Как пишет НВ, всего за полгода составлено 221 административный протокол по буллингу.

"Текущая судебная практика показывает: чаще всего к ответственности привлекается мать нарушителя, и меньше всего – отец. Также к ответственности привлекают учителей, совершеннолетних и несовершеннолетних лиц", – говорится в сообщении.

Больше всего от буллинга страдают несовершеннолетние (14-18 лет), а сразу за ними идут малолетние (до 14-ти). Также в Украине рассматривалось дело, где пострадавшим стал учитель, и ответчика было признано виновным.

Частым наказанием является штраф. В общем взыскано более 51 тысяч гривен. Кроме штрафа, суды практикуют предупреждения, общественные работы, замечания и даже публичное извинение.

"Нет никакого плана действий, направленных на предотвращение и противодействие буллингу в школах, так же как и последовательности реагирования на такие случаи, хотя антибулинговим законом это предусмотрено. Проще говоря, государственный механизм реагирования и воспитательного воздействия не произведено", – говорится в сообщении.

буллинг Газета "День

Как сообщал OBOZREVATEL, китайского учителя наказали за то, что он оскорблял и угрожал школьнице.

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