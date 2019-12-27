Буллинг, поборы и зарплата: украинцы назвали топ-10 проблем образования за год

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что чаще всего украинцы обращались к нему с такими проблемами, как буллинг, поборы, конфликтные ситуации и насилие.
Как сообщили на официальной Facebook-странице Горбачева, за два месяца работы в Службу поступило 225 обращений и запросов нарушенных прав, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
"Анализируя, что сделано в этом году, мы уже планируем свою работу на следующий. Поэтому вместе с педагогами, учениками и родителями будем работать над тем, чтобы обеспечивать защиту прав в образовании, сделать учебные заведения свободными от конфликтов, буллинга, моббинга и насилия!" – говорится в сообщении.
Так, в топ-10 самых горячих тем обращений к образовательному омбудсмена вошли:
буллинг, моббинг;
трудовые вопросы:
поборы в учебных заведениях;
противоправные действия руководителей учебных заведений и органов управления образованием;
поступление в вузы;
ненадлежащие условия труда и обучения;
распределение образовательной субвенции;
инклюзивное обучение;
зарплата учителей;
финансовая автономия учебных заведений.
Топ-10 проблем образования
Facebook Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев
Как сообщал OBOZREVATEL, образовательный омбудсмен рассказал, разрешена ли съемка в школах Украины.
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