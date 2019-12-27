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Буллинг, поборы и зарплата: украинцы назвали топ-10 проблем образования за год

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что чаще всего украинцы обращались к нему с такими проблемами, как буллинг, поборы, конфликтные ситуации и насилие.

Как сообщили на официальной Facebook-странице Горбачева, за два месяца работы в Службу поступило 225 обращений и запросов нарушенных прав, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Анализируя, что сделано в этом году, мы уже планируем свою работу на следующий. Поэтому вместе с педагогами, учениками и родителями будем работать над тем, чтобы обеспечивать защиту прав в образовании, сделать учебные заведения свободными от конфликтов, буллинга, моббинга и насилия!" – говорится в сообщении.

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Так, в топ-10 самых горячих тем обращений к образовательному омбудсмена вошли:

  • буллинг, моббинг;

  • трудовые вопросы:

  • поборы в учебных заведениях;

  • противоправные действия руководителей учебных заведений и органов управления образованием;

  • поступление в вузы;

  • ненадлежащие условия труда и обучения;

  • распределение образовательной субвенции;

  • инклюзивное обучение;

  • зарплата учителей;

  • финансовая автономия учебных заведений.

Топ-10 проблем образования

Топ-10 проблем образования

Facebook Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев

Как сообщал OBOZREVATEL, образовательный омбудсмен рассказал, разрешена ли съемка в школах Украины.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Персона
Сергей Горбачев
Место
Украина
Теги
университет детский сад школа преподаватель зарплата поборы в школе буллинг
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