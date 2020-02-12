"Букварь в школе не выучила": Москаль жестко "наехал" на Новосад. Видео

Экс-руководитель Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль жестко высказался о министре образования Анне Новосад и посоветовал ей грамотнее писать тексты в соцсети, чтобы не делать много ошибок.

Как заявил он в эфире программы "Треба поговорити" на телеканале ZIK, возглавлять Министерство образования должен тот человек, который "букварь хотя бы в школе выучил", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы министру образования скажите, что, если она пишет пост в Фейсбуке, не надо делать 18 ошибок, она все же министр образования", – отметил Москаль.

Москаль жестко "наехал" на Новосад

В то же время вторая гостя программы – народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко ответила бывшему главе Закарпатской ОГА относительно Новосад, что троллинг вышел "зачотный".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее языковед Ирина Фарион уже критиковала Новосад за пост с ошибками в соцсети, в котором она описала работу Новой украинской школы и своих приоритетов на должности. Впоследствии руководитель МОН отреагировала на скандал и отметила, что не боится признавать грамматические ошибки и учится на них.

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