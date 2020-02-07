В сети приобрело популярность ролик с преподавателем, который будит уставших студентов и делает удивленный вид.

Видео под названием "Спящий Этан Хант" разместил на платформе Reddit пользователь с ником LoneWolfZml, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видеозаписи преподаватель берет книгу, которую бросает на стол рядом со спящим студентом или просто громко закрывает. Когда студент просыпается, то он делает искренне поражен вид, будто сам удивился от собственных действий.

Будит студентов книгой: видео с преподавателем стало популярным в сети Скриншот

Однако студенты отмечают, что им нравится педагог и его методы преподавания, потому пытаются редко засыпать у него на парах.

Ethan Hunt the sleeping from r / WatchPeopleDieInside

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец рассказал о работе учителем в китайской школе.

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