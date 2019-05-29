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"Бросит школу в 10": знаменитость удивил подходом к воспитанию сына

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Известный британский ведущий Саймон Коуэлл, который ранее сильно похудел и удивил цветущим внешним видом, собирается прекратить обучение сына в школе в возрасте уже 10-ти лет.

По его мнению, это только пойдет ребенку на пользу, пишет The Sun.

"Бросит школу в 10": знаменитость удивил подходом к воспитанию сына

Отмечается, что Эрику Коуэллу всего 5 лет, и его учебу хотят завершить уже в возрасте 10 лет, поскольку домашние задания якобы должны быть запрещены, а школьное образование не имеет смысла.

"Бросит школу в 10": знаменитость удивил подходом к воспитанию сына

Эрик Коуэлл

По словам Саймона, ему было намного лучше вне школы, хотя он и просто выбрасывал свои домашние задания, постоянно подделывал бумаги с оценками, прежде чем показывать их маме, и рано прекратил обучение.

По его мнению, лучше его сын пусть будет работать на него с малых лет, если это будет возможно.

"Бросит школу в 10": знаменитость удивил подходом к воспитанию сына

"Здоровый, счастливый ребенок важнее переоцененного, напряженного ребенка", - говорит ведущий.

"Бросит школу в 10": знаменитость удивил подходом к воспитанию сына

Стоит заметить, что его слова взбудоражили общественность, в частности, британские власти призывают его не поощрять детей в этом направлении и поискать хорошие примеры работы системы образования.

Так, не у всех детей есть возможность жить так, как Эрик Коуэлл, и во многих малообеспеченных семьях хорошее образование, - единственный шанс чего-то добиться.

Напомним, ранее учителя подвергли себя смертельной опасности в процессе выполнения своего педагогического долга.

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