"Бросались камнями в школьника": в Одесской области наказали родителей за буллинг сына

За то, что школьники с Овидиопольского района (Одесская область) бросались камнями в своего сверстника, родители одного из виновников заплатят штраф.

Инцидент произошел в мае 2019 года, пишет "Пушкинская" со ссылкой на судебный реестр.

"Согласно материалам дела, в четверг после уроков группа учеников вышла в школьный двор. Там они стали бросать камни в сверстника, от чего тот получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Как следствие, родителей одного из разбойников привлекли к ответственности. Им придется заплатить 850 гривен штрафа и 384 гривны судебного сбора.

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