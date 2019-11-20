Британские студенты снялись без одежды с овцами: возник громкий скандал. Фото

Веганы начали травить студентов лондонского Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания), которые снялись с овцами без одежды для благотворительного календаря.

Обнаженные старшекурсники снялись для благотворительного календаря. По плану, выручка пойдет на благотворительность, пишет "ТСН" со ссылкой на The Guardian (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На календарь обратили внимание веганы-ветеринары из общества Veterinary Vegan Network. Их разозлила страница с фотографией, на которой семь голых студентов прикрывали половые органы овцами, придерживая их за передние ноги, как во время ветеринарного осмотра. Веганы признали этот кадр издевательством над животными.

Директор колледжа Стюарт Рейд объявил, что из календаря уберут снимок с овцами и извинился перед теми, кого он возмутил.

Британские студенты снялись без одежды с овцами ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве голый мужчина залез в спортивную школу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram