Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко, выступая на российском телевидении, снова отличилась фейком об украинском среднем образовании.

На передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" она заявила, что в Украине якобы умышленно "отупляют" детей, начиная с младших классов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Елена Бондаренко Скриншот видео

"Образование! Значительно понизили требования к ребенку, который идет в школу. Можно уже не уметь читать, зачем?! Раньше это требовали, раньше тестировали ребенка при вхождении в первый класс – сейчас это не надо. Сейчас не ставят оценки уже даже во втором классе! Сейчас сняли требование по необходимости запоминать таблицу умножения до четвертого класса! Зачем?!" – похвасталась бурной фантазией коллаборационистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова ярко разгромила фейк пособницы оккупантов Бондаренко. Выступая на российском телевидении, та заявила, что в Украине якобы отменили для старшеклассников такие предметы, как алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география и астрономия.

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