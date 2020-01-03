Больше не изгои! Марина Порошенко заявила о прорыве в реформе инклюзивного образования

Каждая четвертая школа в Украине стала инклюзивной, в обычных общеобразовательных учреждениях обучается 17 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, а три года назад их было только 2500.

Об этом заявила жена пятого президента Украины Марина Порошенко в интервью телеканалу "Прямой". По ее словам, статистические данные подтверждают эффективность внедрения инклюзивного образования в Украине.

"Перед нами стояла задача институализации инклюзивного образования, чтобы она стала частью украинского общества и государства. Мы подошли комплексно, работали сразу на законодательном уровне, вносили финансовые предложения, кадровая подготовка, создание безбарьерной образовательной среды и безусловно – это работа с общественностью и родителями, которые воспитывают детей с особыми образовательными потребностями", – сказала она.

Марина Порошенко

"Если говорить о сети инклюзивных ресурсных центров, которую мы сделали абсолютно с нуля, мы сегодня имеем более 600 таких центров по всей Украине. А до конца 2020 года откроется еще 100, и они будут максимально приближены к месту жительства каждого ребенка, который нуждается в помощи", – подчеркнула Порошенко.

Она рассказала об особенностях работы инклюзивных ресурсных центров и стимулирования работы учителей в инклюзивных классах.

"Инклюзивное-ресурсные центры оснащены современными международными методиками оценки развития каждого ребенка. Это очень помогло учителям в учебном процессе, так как они более качественно предоставлять образовательные услуги детям. Для того, чтобы поощрить учителей, было выделено 20% надбавки к заработной плате тем, кто работает в инклюзивных классах. Мы понимали, что это дополнительная нагрузка и знания. Нам удалось выбить целую ставку ассистента учителя. До этого было только полставки ассистента учителя на инклюзивный класс", – отметила Порошенко.

По ее словам, удалось закрепить на государственном уровне ставку ассистента ребенка, для тех детей, которые не могут сами за собой ухаживать. Также налажена работа в школе во время учебного процесса, уроков в школе – и это тоже еще один важный шаг в реализации системы инклюзивного образования.

"Работа с обществом, общественностью, родительскими объединениями, которые действительно очень часто не знают именно своих прав и возможностей, которые они могут требовать от общества, общества, школы и, таким образом, возникли и школы ответственного отцовства. Мы подписали меморандум с общественными организациями, которые занимаются именно вопросами поддержки детей с инвалидностью и детей с особыми образовательными потребностями. Мы понимаем, что без этого треугольника: ребенок, родители и педагоги, мы не построим качественную модель предоставления образовательных услуг каждому ребенку", – сказала Порошенко.

Марина Порошенко выразила убеждение, что реформа инклюзивного образования является необратимой, ведь общество понимает ее необходимость для комплексного образования и социализации детей с особыми потребностями.

Марина Порошенко

"Сломать нельзя эту реформу, но можно затормозить. Например, не давать средства, мы видим уже это по Украинском культурном фонду, и пытаться сохранить старую систему специализированных учебных заведений. Я все время говорила, что инклюзивное образование – это не заменитель специализированного образования, это альтернатива. Каждая семья может выбирать – куда отдать своего ребенка. Наша задача – построить систему инклюзивного образования настолько комфортной, привлекательной, современной, чтобы действительно родители хотели отдавать туда своих детей", – подчеркнула она.

Марина Порошенко акцентовала на том, что для нее самым важным является влияние внедрения инклюзивного образования на общество и жизнь детей, а не честь заслуг, поэтому попытки новой власти нивелировать ее участие в этом процессе напрасны.

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"Меня уже предупреждали, что меня вычеркивают везде с истории инклюзивного образования: "Это на сегодняшний день сугубо государственная реформа. А вас там уже нет". Я говорю на это – дай Бог, самое главное, чтобы реформа жила. Ибо мы ее внедряли для общества. Для меня важно, чтобы она действительно заработала на государственном уровне. Чтобы это не был просто благотворительный проект Фонда Порошенко в отдельно взятой школе или области, а чтобы это заработало на государственном уровне, чтобы государство несло ответственность затем перед этими детьми и их семьями на будущее", – сказала Порошенко.

Она отметила, что системно коммуницирует с родителями детей с особыми потребностями, ведь только так можно оценить эффективность реализованной реформы и обнаружить проблемы, требующие решения.

"Связь с семействами таких детей для меня – это интерактив, который очень важен. Я снимаю тот срез проблематики, который еще остается. Если смотреть на международный опыт – они начали реализовывать инклюзивное образование в своих заведениях. Появляются новые требования, современные технологии, нужно имплементировать, перестраивать эти процессы. И я думаю, что мы обязательно присоединимся к этой мировой тенденции", – добавила Порошенко.

Марина Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Порошенко покинула Украинский культурный фонд из-за давления Офиса Зеленского.

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