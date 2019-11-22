Более 100 детей и младенцев: в школе США нашли кладбище

На территории школы King High School в городе Тампа (штат Флорида, США ) обнаружили часть Риджвудского кладбища со 145 захоронениями.

Благодаря георадару захоронения были найдены на глубине от одного до полутора метров. Последний похорон там произошел примерно 75 лет назад, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Tampa Bay Times (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Местность начали изучать после того, как появилась информация о захоронении в этом районе членов афроамериканской общины", – говорится в сообщении.

Карта возможных захоронений Скриншот

В США в школе нашли кладбище Скриншот

Многие из похороненных – младенцы и маленькие дети, поэтому все могилы пока не могут найти. Всего должно быть похоронено более 230 человек.

Планируется разрушить мастерскую школы, которая, возможно, была построена на могилах. Также решается вопрос, оставлять ли землю во владении учебного заведения.

Карта возможных захоронений fox13news.com

Школа и Риджвудское кладбище von.gov.ng

Нашли захоронение благодаря георадара Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Житомиром нашли и братскую могилу солдат.

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