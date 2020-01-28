"Боимся за детей": в Запорожской области школа замалчивала массовое заболевание туберкулезом

В Каменско-Днепровской школе №3 Запорожской области администрация решила замалчивать заболевания туберкулезом среди учеников.

Об этом в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" сообщил пользователь Стас Фиолетовый. По его словам, в школу в течение двух лет ходил ребенок, больной туберкулезом, который вскоре умер, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"После этой смерти в школе нашли еще одного ученика 6-го класса с закрытой формой туберкулеза. Больница должна была делать карантин в школе с дезинфекцией, но всего этого не было. Только 6 класс был закрыт, а все остальные учились, это замолчали", – рассказал местный житель.

Также заболела еще одна семья – четыре человека лечатся в тубдиспансере. Отмечается, что городская община пытается замолчать это дело, а не решить. Родители боятся отпускать детей в школу, ведь они могут заболеть.

В Запорожской области школа замалчивали заболевания туберкулезом

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент. Некоторые отмечали, что детей следует перевести в другую школу, а другие – что сначала нужно всем проверить состояние здоровья.

"Обратитесь к тубдиспансера, чтобы проверить детей и всех членов семьи. Детей я бы перевела в другую школу сразу же, или на домашнее обучение", "Я бы сделала запрос-жалобу на Управление образования, с четким описанием ситуации и перечнем вопросов по пунктах", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове в учительницы первоклассников нашли открытую форму туберкулеза.

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