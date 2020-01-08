Богатеет от насекомых: в Малайзии первоклассник создал собственный бизнес

В Малайзии семилетний школьник основал собственный бизнес, продавая детям сверчков.

Историю рассказала мама первоклассника Пуан Хасми Самсуддин на Facebook-странице. Ее пост за несколько дней собрал почти 6 500 предпочтений и 4 000 распространений, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Новости Важные навыки из школы в мире бизнеса

Женщина давала сыну в школу бутерброды и два ринггита (около 12 грн). Однако она заметила, что мальчик имеет больше денег, чем ему давали на карманные расходы.

Пуан подумала, что ее сын ворует деньги у одноклассников. Однако оказалось, что мальчик основал бизнес, продавая детям сверчков. Насекомых школьник искал на каждой перемене между уроками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шестилетняя звезда YouTube купила дом за 8 млн долларов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал