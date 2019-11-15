Битва за место: как учителю отказывают в работе

Кризис профессии – в этом году на учителей пошло учиться еще меньшее количество молодежи. И это тогда, когда решили в первую очередь зачислять всех именно на педагогические специальности. Конечно, чтобы потом молодые учителя могли отработать в селах и отдать свой долг государству. Но действительно ли в селах дефицит учителей? Мы в Pro.Школу смогли взглянуть на эту ситуацию изнутри.

По официальным данным аналитического центра CEDOS в сельских школах 15% учителей читают по 3 разных предмета. Этот процент вдвое больше, чем в средних городах. Кажется, это свидетельствует о том, что в сельской местности не хватает кадров. Не так ли?

Но, к сожалению, часто ситуация значительно хуже и запутанней. Ведь чтобы получить место в районной или сельской школе приходится давать взятки. В бесплатную онлайн консультацию учителей Pro.Школу неоднократно поступали письма с вопросами о том – как получить место в школе? Как завоевать его? Если отдел образования уверяет, что свободных мест нет, а в школах говорят – "найдем, если дадите деньги".

ПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ ОТРАБАТЫВАТЬ

"Я уже второй год не могу получить работу. Отдел образования постоянно повторяет, что мест нет. У нас есть три школы и один детский сад. Там есть учителя, которые давно могли выйти на пенсию. Но, конечно, они хотят остаться, чтобы зарабатывать. В одной из школ мне сказали – плати долларами и мы тебя устроим" – представьте, что учителю необходимо заплатить за то, чтобы устроиться в государственную школу. А суммы взяток называют такие, что педагогу потом придется отрабатывать эти деньги больше года. Как законно урегулировать такую ситуацию? Ловить администрации на взятке? Подавать заявления в суд?

Юристы утверждают, что учитель должен получить официальное заявление от отдела образования о том, что мест нет. Или отказ с объяснением, почему кандидату не дают работы. Тогда с подобными бумажками можно обращаться в суд и как-то аргументировать свое заявление. Но может случиться так, что официально мест нет – на бумаге – а на самом деле появятся они хоть завтра, если заплатить.

"Я молодая учительница, уже полгода хожу в наш отдел образования. Конечно, все меня уже там ненавидят. Последний раз ответили, чтобы сама ходила по школам и искала места, а у них такой информации нет. Говорят – работа тебе надо, ты и ищи" – за 4 месяца мы получили несколько подобных писем.

С такими ситуациями должен разбираться Центр оценки и качества образования. Отдел образования, который отказывается предоставить информацию о вакансиях – это вообще как? Здесь нужна официальная проверка. Но бюрократия не спит и, к сожалению, учителю найти работу не помогает. Приходится буквально бороться за свое право работать и переезжать в другие города, как миссионеру. Однако у учителей есть свои семьи и чтобы устроить такой переезд нужны немалые средства. А с зарплатой учителя организовать это – уже задача со звездочкой.

УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ

Государство может проводить реформы, ломать систему, но пока этим изменениям, к сожалению, еще долго шагать до всех уголков страны. В отдельных городах и селах действует своя корпоративная культура. Часто школьные вопросы рассматривают не наравне с Законом "Об образовании" или Уставом школы, а учитывая панибратские отношения. Мы можем сколько угодно рисовать картинку идеальной школы, но реальность часто другая.

"Я отбыла практику в школе и хотела остаться там работать. Как говорил мне до этого директор, место было, потому что учительница переехала в другой город. И я надеялась, что смогу его занять. Но после практики мне намекнули, что я должна оплатить добровольный взнос, иначе это место отдадут чьей-то дочери, которая даже пед не закончила" – к сожалению, иногда в школах, где не хватает учителей, рабочие часы разделяют среди коллег. Просто чтобы для того, чтобы те могли получать большую плату. И не вписывать в коллектив нового учителя.

Это неравномерное распределение рабочей силы тоже портит репутацию профессии. Общая картина выглядит так, что у нас буквально нехватка кадров по стране, а в педагогических вузах даже недобор. Но в определенных городах и селах новые учителя буквально никому не нужны. Разве в таком случае государство не должно обеспечивать их комфортным проживанием и удобствами для переезда в другие города и местности? Туда, где есть работа и за нее не нужно платить взятки.

ЧТО ЖЕ СОВЕТУЮТ ЮРИСТЫ?

Если вам отказывают в работе, отстаивайте свои права. Прежде всего – обращайтесь в отдел образования:

Все официальные вакансии – это прерогатива именно отдела образования. Они должны направить вас к конкретную школу на собеседование. Если вакансий нет – обязательно подайтесь на биржу труда. Если в отделе образования утверждают, что вакансий нет, а в школах вам говорят, что они есть, но "при условии" – требуйте официального письма от отдела образования о том, почему вам не дают работу. С ним вы можете пойти в суд т отстоять свои права. Вы можете подать заявление в суд и в случае, если от вас требуют взятку и вам удалось собрать доказательства этого.

В прошлый раз мы говорил, зачем школе нужна медиация. Если у вас есть любые вопросы о работе в школе, пишите нам на proshkolu.com.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!