Биология самая дешевая: стали известны расценки на репетиторов в Украине

В Украине самые высокие средние цены за индивидуальные занятия по таким языкам как: нидерландский, иврит, шведский и восточные. Дешевле всего обойдутся частные уроки по билогии и химии.

Как пишет УП.Життя, цены за час занятия зависят от города, предмета и уровня подготовки. В 2018-2019 году наибольший спрос был на преподавателей, готовящих к ВНО по украинскому и английскому языкам, математике и истории Украины (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Так, за 1 час занятия по нидерландского языку придется заплатить в среднем 258 гривен, программированию – 195 гривен, а за биологию – 121 гривну.

"В основном рынок репетиторства Украины растет за счет спроса на занятия по подготовке к ВНО или занятия по школьной программе. Взрослые обращаются к частным преподавателям для изучения иностранных языков", – говорится в сообщении.

Также наблюдается "сезонный" рост спроса на предметы, которые обязательны для поступления в вузы: математика, украинский, английский, химия или биология.

Расценки на репетиторов по различным предметам УП.Життя

Расценки на репетиторов по различным предметам УП.Життя

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневич выступила против частных уроков.

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