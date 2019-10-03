Бил кулаками и матерился: дело о буллинге в школе Харькова получило неожиданный финал

Коминтерновский районный суд Харькова рассмотрел дело о буллинге, где ученик избил одноклассника и причинил вред его здоровью, но не вынес приговора правонарушителю и его родителям.

Причиной для производства стало заявление родителей учеников бывшего 1-А класса школы № 60, которые обратились зимой 2019 года в полицию с групповыми и личными жалобами на одного из школьников-первоклассников, пишет Харьков.Комментарии.

Полиция собрала свидетельства, что малолетний в течение двух месяцев бил одноклассников кулаком в живот и ногу, толкал об стену, публично выражался нецензурной лексикой. Впоследствии он толкнул по лестнице и ударил кулаком в спину ученика из своего класса, чем причинил психологический и физический вред его здоровью.

На судебном процессе мать несовершеннолетнего правонарушителя свою вину отрицала.

Судья заслушала все стороны конфликта и постановила, что в данном случае действительно имеет место агрессивное поведение со стороны молодого первоклассника относительно других учеников 1-А класса.

"В данном случае отсутствуют составляющие понятия травли (буллинга), это является не травлей, а проблемой с агрессивным поведением конкретного ребенка. Поэтому мать малолетнего освободили от административной ответственности, а производство по этому делу закрыли", – говорится в сообщении.

После приговора суда мать правонарушителя забрала документы из школы № 60, а в учебное заведение вернулись дети, которых родители в конце учебного года 2018/2019 перевели в другие учебные заведения из-за малолетнего драчуна.

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