"Бил головой об стол": на Буковине учитель наказал старшеклассника за плохое поведение

В селе Михальча (Черновицкая область) учитель физики Виктор Драгомарецкий во время урока избил старшеклассника за плохое поведение.

Инцидент одноклассники сняли на видео, которое скрывали год, и недавно выложили в соцсети, говорится в сюжете канала "НТН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Учитель нанес ученику несколько ударов рукой и ударил головой об стол.

"Нас никто не сообщил, что такое произошло: ни ученик, ни его мама. Учитель получит выговор или увольнение за бестактное поведение", – рассказал директор Михальчанской школы.

Сам педагог признался, что сожалеет о содеянном. Вспыхнул, потому что ученики мешали вести урок.

Правоохранительные органы заинтересовались данным делом. Однако мать парня, которому учитель нанес удары, обратилась в полицию с заявлением о прекращении рассмотрения материалов инцидента, поскольку ни к кому не имеет претензий.

Учитель избил школьника Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в русской школе учитель вместе с детьми избили первоклассника.

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