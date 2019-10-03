Без столовой, но со ржавчиной и кучей мусора: школа под Днепром попала в скандал

В селе Александровка (Днепропетровская область) в школе разгорелся скандал, потому что дети два года питаются в ужасных условиях: столовой нет, а пища – привозная и дорогая.

Об инциденте сообщила мать Ольга Ткаченко в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, районная госадминистрация в 2018 году обещала капитальный ремонт столовой и актового зала, был проведен тендер, но в начале учебного года 2019-2020 договор с подрядчиком был расторгнут (чтобы посмотреть відео, доскролльте до конца страницы).

"Работы начались, была только перекрыта крыша и выполнен демонтаж – это все только за 3 млн грн, аж смешно. Теперь снова 2-3 месяца бюрократии, новый тендер, новый подрядчик, ожидания поступления бюджетных средств на ремонт, а дети продолжают оставаться без столовой", – рассказала Ткаченко.

Также отмечается, что после демонтажа остался строительный мусор, который до сих пор находится вокруг школы. Дети постоянно находятся рядом со ржавыми досками, кирпичами, подвергаясь опасности. А местные власти только кормят обещаниями.

"Наша школа одна из лучших в Днепропетровской области, учителя с огромным педагогическим опытом. Такое отношение чиновников просто возмутительное", – добавила Ткаченко.

Год назад о школе снял сюжет 34 телеканал, в котором говорится, что для половины детей готовую еду привозит частная компания. Школьники едят из пластиковых тарелок. А другие ученики – приносят обед из дома и от вынужденной "сухой" пищи часто болеют.

Александровская школа

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, гимназия Киева попала в скандал из-за столовую.

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