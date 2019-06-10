Без парт, Wi-Fi и экзаменов: эко-школа посреди пустыни

На высоте примерно 3,350 м над уровнем моря в исторической области Ладакх (Индия) находится одно из самых необычных учебных заведений для молодежи - школа SECMOL.

Как отмечается на сайте школы, она является дружественным к экологии сообществом, где ценят межкультурный обмен. Ее студенты - подростки 15-18 лет, которых обучают английскому языку и экологической ответственности. Компьютеров и парт здесь нет, Wi-Fi - тоже, а на уроках математики студенты вычисляют эффективность солнечной плиты для нагрева воды или рассчитывают количество воды для поливки огорода.

Район, в котором расположена школа, - почти сплошная каменистая пустыня и горы. Но во дворе растут деревья, за каждым заботливо ухаживают. Кампус построен из камня и дерева с соблюдением местных архитектурных обычаев.

secmol.org

Время здесь бежит по-другому: природные условия в этом районе настолько суровы, что школе пришлось перейти в свой часовой пояс, чтобы максимизировать "прием" солнечного света. Летом температура может достигать +30 °С, зимой колеблется от -15 °С до -25 °С. Когда выпадают обильные снега, сюда уже невозможно добраться, поэтому на несколько недель школа становится "отрезанной" от внешнего мира.

Дежурные по кухне приступают к работе с 4 утра. В 7 часов уже начинается обучение. Кроме занятий, у каждого студента есть еще и бытовые обязанности: ухаживать за коровами, работать в огороде, готовить, убирать и тому подобное. Работают и учатся до позднего вечера.

Директор заведения Кончок Норгей верит: если вы сделаете плохо другому человеку или природе вокруг - зло вернется к вам. Об окружающей среде в школе действительно заботятся. Пластиковые пакеты здесь не используют, пестициды - тоже. Овощи удобряют навозом коров и компостом, воду греют на солнечных печах или на биогазе, который образуется в результате смешивания навоза с водой при анаэробном (без доступа воздуха) брожении. Вода берут из подземного источника. А освещения и обогрев помещения - от солнечных батарей.

secmol.org

Выпускники школы работают над производством фильмов по экологической тематике, создают эко-туристические компании, а одна из выпускниц, например, планирует открыть собственное производство стройматериалов из соломы, грязи и отходов деревообрабатывающего производства.

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