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Без мыла, бумаги и дверей: появилось видео с туалетами-дырками в школах Закарпатья

1.1т Читать материал на украинском

На Закарпатье школьники вынуждены ходить в туалет на улице, где нет ни мыла, ни туалетной бумаги. Двери не закрываются, их школьники держат руками.

Начальник отдела образования, молодежи и спорта Хустской РГА Михаил Калинич рассказал, что на обустройство внутренних туалетов нужно примерно 8 млн грн, говорится в сюжете ТРК "Мукачево" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Директор Забродской школы Галина Федина, где недавно ребенок упал в выгребную яму школьного туалета, отметила, что они не могут поставить уборную внутри из-за нехватки средств. Здание изначально не рассчитывалось на общеобразовательное учреждение.

Холодные туалеты на Закарпатье

Холодные туалеты на Закарпатье

Скриншот

Новости
Туалеты на улице, а рядом – кладбище: в селе на Закарпатье дети 30 лет не могут дождаться новой школы

В Крайниковской школе Хустского района оборудовали туалет на улице, но условия там совсем другие. Их клозеты чистые и удобные. Однако неудобство существует. Зимой и осенью дети должны выходить на улицу, одеваться и тому подобное.

Туалет в Крайниковской школе

Туалет в Крайниковской школе

Скриншот

Туалет в Крайниковской школе

Туалет в Крайниковской школе

Скриншот

По словам педагогов, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, нужна инициатива самих родителей, которую они не проявляют. Никаких обращений ни в администрации школ, ни в местные департаменты образования никогда не было.

Холодные туалеты на Закарпатье

Холодные туалеты на Закарпатье

Скриншот

Холодные туалеты на Закарпатье

Холодные туалеты на Закарпатье

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье работники управления образования массово увольняются.

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Тема
Школа
Место
Украина Ужгород
Тег
школа
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Комментарии
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Пигин Макс
Пигин Макс
И, по давно заведённой традиции, ни одного Шапиро и Кожедуба в комментариях...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Перед походом в толчёк не забудь одеть кастрюлю шо бы не простудиться
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Как вы можете такие непатриотические статьи печатать! Все знают, что такие сортиры есть в России, в европейской Украине нет.
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