Без мыла, бумаги и дверей: появилось видео с туалетами-дырками в школах Закарпатья

На Закарпатье школьники вынуждены ходить в туалет на улице, где нет ни мыла, ни туалетной бумаги. Двери не закрываются, их школьники держат руками.

Начальник отдела образования, молодежи и спорта Хустской РГА Михаил Калинич рассказал, что на обустройство внутренних туалетов нужно примерно 8 млн грн, говорится в сюжете ТРК "Мукачево" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Директор Забродской школы Галина Федина, где недавно ребенок упал в выгребную яму школьного туалета, отметила, что они не могут поставить уборную внутри из-за нехватки средств. Здание изначально не рассчитывалось на общеобразовательное учреждение.

Холодные туалеты на Закарпатье Скриншот

В Крайниковской школе Хустского района оборудовали туалет на улице, но условия там совсем другие. Их клозеты чистые и удобные. Однако неудобство существует. Зимой и осенью дети должны выходить на улицу, одеваться и тому подобное.

Туалет в Крайниковской школе Скриншот

Туалет в Крайниковской школе Скриншот

По словам педагогов, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, нужна инициатива самих родителей, которую они не проявляют. Никаких обращений ни в администрации школ, ни в местные департаменты образования никогда не было.

Холодные туалеты на Закарпатье Скриншот

Холодные туалеты на Закарпатье Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье работники управления образования массово увольняются.

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