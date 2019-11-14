Без контрацепции и с молитвой: родители устроили "бунт" из-за новшества в украинских школах

В Украине родители возмущены новым школьным учебником для 10-11 классов "Основы семьи" Адриана Буковинского, потому что в нем написано о христианстве, опасности контрацепции и добрачном сексе.

С сентября 2019 года некоторые украинские школы ввели в образовательную программу курс "Основы семьи". Это факультативный урок, однако в школах Тернополя его ввели как обязательный, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на theБабель (чтобы посмотреть фото учебника, доскролльте до конца страницы).

По подсчетам автора курса Адриана Буковинского, предмет читают в более 120 украинских школах. Это менее одного процента от общего количества средних школ, которых в Украине более 16 тысяч.

"В учебнике очень много такого, что надо детям. Вот, например, плодовитость супружеской пары. Методы распознавания плодотворности. Много прекрасных тем", – рассказала директор черкасской школы Светлана Осадчая.

Когда предмет Буковинского появился в украинских школах, его начали активно обсуждать в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS". Некоторым родителям не понравился курс, поэтому они обратились к министру образования Анны Новосад.

основы семьи theБабель

основы семьи theБабель

основы семьи theБабель

Например, в учебниках написано:

Если парень и девушка вступают в интимные отношения, то за этим почти всегда наступает разрыв отношений. Здесь даже не нужно опираться на какие-то научные исследования.

Уровень разводов среди пар, которые имели половые отношения до брака, более чем на 50% выше, чем среди тех, которые содержались в браке.

Решение женщины прервать беременность не является обоснованным с точки зрения морали основанием осуществления аборта.

Использование большинства контрацептивов и осуществление абортов является убийством.

Назначение женщины – давать и оберегать жизнь. Убийство ребенка противоречит природе женщины.

Молитва – залог положительного душевного состояния.

Жена от природы – более эффективный воспитатель и может помочь мужчине осознать свое отцовство и стать успешным отцом. // Молитесь за него, в частности вместе с детьми.

"В книге есть серьезный христианский православный компонент, и родители обеспокоены из-за этого, особенно те, которые исповедуют какую-то другую религию", – объяснила внештатный советник Новосад Елена Масалитина.

Автор "Основ семьи" Адриан Буковинский назвал родительское обращение "эмоциональным". Он уверен, что его курс отвечает всем требованиям и не видит в нем ничего дискриминационного:

"Программа была одобрена как вариативная часть образовательного процесса. Если школа считает нужным выбрать курс "Основы семьи", она это делает", – добавил автор.

основы семьи theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских школах введут финансовую грамотность.

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