Руководитель Госстата и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обнародовал абсурдную информацию о том, как вузы на основе данных, собранных в Министерстве образования, делают отчеты и отправляют снова МОН.

Как написал Дубилет в своем Telegram-канале, сотрудник высшего учебного заведения входит в программу, которая принадлежит Минобразования, и выводит оттуда данные, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Затем работник вручную перепечатывает эти данные и отправляет в Госстат обычной почтой. Сотрудники получают этот отчет и вручную вносят в свою систему. А потом Госстат вновь передает эти данные в Министерство образования.

"Таким образом, большой массив информации выгружается из системы МОН, делает большой круг, несколько раз вносится вручную и направляется по почте, чтобы снова прийти в МОН! Вот такая бюрократия – бессмысленная и беспощадная", – отметил Дубилет.

Беспощадная бюрократия: в Минобразования обнаружили круговорот абсурда

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерка образования Анна Новосад заявила, что МОН решило реформировать школьное образование "в долг".

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