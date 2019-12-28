"Беспокоят только оценки": украинский учитель упрекнул родителей в равнодушии к детям

Заслуженный учитель Украины из Ривне Виктор Мисан упрекнул родителей за то, что они вспоминают об успешности детей в конце семестра или учебного года.

Как заявил педагог на Facebook-странице, взрослых беспокоят только оценки и перспектива улучшения итогового балла, но не знания ребенка, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Выяснилось, что у родителей сформирован традиционный подход в оценке результатов деятельности: чем дольше ребенок делает уроки – тем лучше должна быть оценка. Такая формула не является результатом успеха", – отметил учитель.

По его словам, продолжительность выполнения домашних заданий зависит от того, насколько ребенок работал на уроке. Если не плодотворно – то дома придется все учить самостоятельно. Поэтому и тратится много времени.

"Оценки 10-12 они отождествляют со знанием (запоминанием и воспроизведением) учебного материала. На самом деле ребенок должен свободно оперировать знаниями для решения поставленной задачи. Только тогда он может получить высокую оценку. Много таких детей в классе? Нет", – добавил Мисан.

Украинский учитель упрекнул родителей в равнодушии к детям xvatit.com.ua

По его мнению, желание иметь 10 баллов и выше толкает школьников к зазубриванию учебного материала. Как следствие – дети истощены, уставшие и разочарованные. Некоторые ученики прибегают к списыванию, самообману, получению высокого балла любой ценой.

Поэтому учитель отметил, что в первую очередь результаты обучения зависят от умения организовывать процесс изучения материала, а не от количества затраченного времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что родители тратят почти одинаковое время на смартфоны и детей.

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