Бабочки: этапы жизни и интересные факты

Многие считают бабочек красивыми насекомыми. Их красочные крылья имеют особые яркие узоры, которых не увидишь в других насекомых.

В мире насчитывается около 18 000 видов бабочек. Их еще называют чешуекрылыми. Они живут в разных средах обитания, включая луги, леса и арктическую тундру.

У взрослой бабочки есть четыре крыла, покрытых крошечными чешуйками. У нее есть шесть ног, две антенны, голова, сложенные глаза, грудная клетка и живот. Они чувствуют воздух для нектара своими антеннами. Бабочки также имеют достаточно хорошее зрение. Узнать о строении других насекомых вы сможете в учебнике по биологии за 7 класс Н.В. Запорожець.

Метаморфоз бабочки

Чтобы превратиться в бабочку, гусеница должна заново возникнуть. Этот процесс называется метаморфозом. Сначала гусеница делает кокон, а потом запечатывает себя в него. Затем выделяются специальные химические вещества, которые изменяют клетки гусеницы на клетки бабочки. Это одно из самых удивительных событий в природе.

бабочки Укринформ

Жизненный цикл бабочки

Жизнь бабочки состоит из четырех этапов.

Яйцо. Все бабочки откладывают яйца. В одной кладке их может быть от одного и до нескольких тысяч. Яйца крепятся к листьям растения специальным видом клея. Эта стадия длится всего пару недель.

Личинка или гусеница. Когда яйцо бабочки вылупляется, выходит гусеница. Гусеницы - это длинные многоногие насекомые, что составляют стадию личинки. Они в основном питаются растениями.

На нижней губе гусениц есть паутинная железа. Ею они оставляют за собой след паутины, когда передвигаются. Некоторые из паутины плетут коконы.

В разных возрастных стадиях гусенице нужно линять. Так происходит до последнего возраста. Вместо линьки гусеница окукливается.

Кукла. Личинка прикрепляется к нижней стороне листа и испытывает метаморфоз. Когда бабочка впервые выходит из стадии покоя, она не может сразу летать. Нужно немного времени, чтобы бабочка раскрыла свои крылья. Некоторые виды бабочек зимуют на этой стадии.

Взрослая бабочка или имаго. Бабочка полностью раскрыла свои крылья и умеет летать. Во время этой стадии насекомые могут размножаться.

Часто думают, что последний этап жизни для бабочки очень короткий. Продолжительность жизни для финальной стадии меняется в зависимости от вида. Некоторые бабочки имеют короткий срок жизни – около недели, а другие живут до года.

Стадия превращения в бабочку klop.in.ua

Питание

Бабочки играют важную роль в экологии как опылители. Взрослые бабочки питаются только жидкостью, как пыльца, фруктовый сок и древесный сок. В основном они живут нектаром из цветов. Едят бабочки длинной трубкой, которая высасывает пыльцу, как солома.

Не все бабочки травоядные. Есть совки рода Calyptra, которые питаются кровью животного или человека. Они обладают острым хоботком, который помогает им легко пронизывать кожные покровы.

Интересные факты о бабочках:

Некоторые бабочки могут мигрировать на большие расстояния. Бабочка Монарх, например, пролетит до 4000 км. Это как от Мексики до Северной Америки.

Крылья у бабочек очень нежные. Человек может легко испортить их, если будет трогать насекомых.

Некоторые бабочки могут летать быстро, например, 60 км в час.

Бабочки имеют отличное зрение и могут видеть цвета в ультрафиолетовой гамме, которую мы не можем увидеть.

Самая большая бабочка – это птахокрилка королевы Александры, которая размером до 28 см.

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