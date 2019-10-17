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"Аж дыхание перехватило. До слез!" Киевские школьники поразили сеть словами о войне

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Ученики четвертого класса одной из киевских школ поразили сеть до слез словами, что "если бы не народ, военные и волонтеры, то Украина давно проиграла бы войну на Донбассе".

Трогательную историю написал на своей странице в Facebook ветеран АТО Алексей Петров. Военный пришел к школьникам на открытый урок, где рассказал о том, как Россия планировала начать войну.

"У них был план "А", "Б", "В" и еще с десяток больших конвертов. В каждом из них лежали боевые карты, приказы и распоряжения. На каждый наш шаг был свой конверт и соответственно свой план... (Смотрю на детей. Слушают внимательно)... Как бы мы не сделали тогда, мы бы проиграли. Потому что этот наш ход заранее уже был разобран по шагам и был приготовленный соответствующий конверт", – рассказал ученикам Петров.

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Затем ветеран АТО спросил у школьников, чего не было ни в одном конверте. Сразу выросло с десяток поднятых рук. Одна ученица ответила: "В этих конвертах не было... Они не могли... Они не просчитали наш народ. Военных, волонтеров. Всех нас". Петров отметил, что застыл с открытым ртом от услышанного.

Слова киевских школьников вызвали восхищение в сети.

"Аж дыхание перехватило. До слез!", "Шана учителям школы и родителям, которые формируют у детей гражданскую позицию", "Душу пробирает. Истина устами ребенка", – написали в комментариях.

"Аж дыхание перехватило. До слез!" Киевские школьники поразили сеть словами о войне

Скриншот комментариев

"Аж дыхание перехватило. До слез!" Киевские школьники поразили сеть словами о войне

Скриншот комментариев

"Аж дыхание перехватило. До слез!" Киевские школьники поразили сеть словами о войне

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воин АТО Алексей Петров написал трогательный пост о пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Интересно школьникам Школа
Место
Украина Киев
Тег
школа
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филипп филипыч
филипп филипыч
а конверта с фотографиями детских могил на аллее ангелов не было? заплакал бы киевский четвероклассник смотря на могилы донецких четвероклассников или рассмеялся?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Прекратите, а то потоп.. А, нет это я обосцался со смеху
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70rus xxx
70rus xxx
Да сколько можно,прекратите!!!!!!!!!Весь стол слезами умыл.хнык.
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