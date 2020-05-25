Астероид: виды и общая характеристика

Астероид – это кусок скалы и металла в космическом пространстве, который находится на орбите вокруг Солнца. Астероиды могут иметь как несколько метров, так и сотни км в диаметре.

Большинство астероидов не круглые, а грудоподобные и имеют форму картофеля. Они постоянно крутятся вокруг Солнца и Земли. Также астероиды часто называют малыми планетами. А если вас больше интересуют большие планеты, читайте учебник по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Виды астероидов

Существует три основных вида астероидов, основанные на том, с какого элемента они состоят. Сюда относятся углерод, кремний и металлические.

Астероиды C-типа. Углеродные астероиды состоят в основном из горных пород, богатых элементом углерода. Они очень темного цвета. Около 75% всех астероидов – это углеродный тип.

Астероиды S-типа. Их еще называют кремниевыми астероидами. Они состоят в основном из скалы и некоторого металла.

Астероиды U-типа. Металлические астероиды состоят большей частью из металлов, прежде всего из железа и никеля. В них часто смешивается небольшое количество камня.

Астероидный пояс

Большинство астероидов крутятся вокруг Солнца в кольце, который называют поясом астероидов. Он расположен между планетами Марс и Юпитер. Это как пояс между скалистыми планетами и газовыми.

Ученые оценивают, что в пределах этого пояса есть более миллиона астероидов, превышающих диаметр 1 км.

Самые крупные астероиды

Некоторые астероиды настолько велики, что их считают незначительными планетами. Четыре самые крупные – это Церера, Веста, Паллада и Гигея.

Церера. На сегодняшний день самый большой астероид. Он настолько большой, что его относят к карликовой планете. Церера имеет диаметр 955 км и содержит около трети от общей массы пояса астероидов. Он назван в честь римской богини урожая.

Веста. Веста имеет диаметр 526 км и считается второстепенной планетой. Веста более массивная, чем Паллада, но немного меньших размеров. Это самый яркий астероид при осмотре с Земли и был назван в честь римской богини дома.

Паллада. Был вторым астероидом, обнаруженным после Цереры. Это самое большое тело Солнечной системы, которое не является круглым. Он назван в честь греческой богини Паллады Афины.

Гигея. Крупнейший из астероидов углеродного типа. Он назван в честь греческой богини здоровья. Он имеет 350 км в ширину и 500 км в длину.

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Астероиды вне главного пояса

Существуют и другие группы астероидов вне пояса астероидов. Одной из основных есть троянские астероиды. Они делят орбиту с планетой или луной. Однако они не сталкиваются с планетой. Большинство троянских астероидов крутятся между Солнцем и Юпитером. Некоторые ученые считают, что может быть столько троянских астероидов, сколько астероидов в поясе.

Околоземные астероиды имеют орбиты неподалеку земной, а некоторые – даже ее пересекают. Поэтому околоземные астероиды могут столкнуться с Землей.

Также существуют астероиды-кентавры. Их орбиты лежат между орбитами Нептуна и Юпитера.

Попадание астероида на Землю

Многие астероиды уже поразили Землю. По оценкам, астероид высотой более 3 м поражает Землю примерно раз в год. Они обычно взрываются, попадая в земную атмосферу и нанося небольшой урон поверхности Земли.

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