Английский в вузах: в Минобразования подготовили важное нововведение для студентов

В университетах Украины часть профильных дисциплин сделают англоязычными. А все абитуриенты должны знать иностранный на уровне В1.

Как пишет Сегодня, в Министерстве образования и науки сообщили, что с 2023 года это станет обязательным условием для вступления в бакалавра. Для этого введут обязательное проверочное тестирование для всех абитуриентов. Это утверждено Концепцией развития английского языка в университетах.

Для того, чтобы школьникам и студентам качественно преподавали иностранный язык, уровень подготовки преподавателей английского периодически будут проверять.

Студент бакалавриата обязательно, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней – магистры и доктора философии с академическим компонентом – обязательным будет уровень В2.

"Если уровень абитуриента будет ниже В1, это не значит, что он не сможет принять участие в конкурсе на поступление. Но такие абитуриенты должны будут до начала учебного года пройти интенсивную подготовку по английскому", – говорится в сообщении.

Обучение Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, обучение в университетах Украины резко подорожает.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся