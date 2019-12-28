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Американским школьникам разрешили прогуливать уроки

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В округе Фэрфакс штата Вирджиния (США) государственные школы позволили раз в год школьникам пропускать уроки для участия в протестах.

Отгул для посещения митингов смогут взять школьники в возрасте от 12 до 18 лет, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на The Washington Post.

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Минимум за два дня ученик должен будет заполнить специальный бланк, в котором докажет свое отсутствие, а родители должны будут предоставить разрешение. Школа не может "наложить вето" на посещение протестов.

В том случае, если учителя будут считать причину отсутствия школьника сомнительной, отгул можно будет обжаловать в региональном управлении образования, но только по завершению мероприятия. Автор данной инициативы Райан МакЕлвин объяснил в своем Twitter, что она была внесена на фоне роста протестной активности среди учеников.

Американским школьникам разрешили прогуливать уроки

Американским школьникам разрешили прогуливать уроки

bk55.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, учительница с США выдала книгу смешных фраз детей.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
США
Теги
протест митинг дети школа
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