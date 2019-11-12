Ветеран Второй мировой войны Льюи Шоу из США в 95 лет получил диплом об окончании средней школы.

Американец стал сиротой в 12 лет, а бросил учебное заведение в 17. После этого он работал водителем школьного автобуса и уборщиком, пишет CNN.

"Я был несколько упрямым. Алгебра была моей проблемой в школе, я отказался ее учить. Мой совет для молодежи – продолжать "копать глубже" и получать образование", – сказал ветеран.

Мужчина получил диплом школы в Клерморе, штат Оклахома. В 1943 году он отправился в морскую пехоту и участвовал во Второй мировой войне, где был ранен.

По словам выпускника школы, после войны его жизнь была скучной: он 30 лет проработал на лесопильном заводе, а затем занимался бизнесом вместе со своим сыном.

Американец получил школьный аттестат в 95 лет CNN

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