Запрет смартфонов в школах: автор спорного законопроекта выступил с разъяснением

Автор законопроекта о запрете смартфонов в школах, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко разъяснил, что предлагает изымать гаджеты только на время урока.

О деталях своей законодательной инициативы, которая уже спровоцировала активную дискуссию и споры в социальных сетях, Гончаренко рассказал в эфире ObozTV.

Нардеп пояснил, что побудило его разработать подобный законопроект: "Дети, к сожалению, довольно часто во время уроков занимаются не уроками, а сидят в телефонах. У меня у самого двое сыновей. К сожалению, такая проблема есть. И думаю, есть во многих украинских семьях".

Кроме того, по его мнению, запрет на использование смартфонов во время уроков поможет ограничить проявления буллинга в школах. Однако депутат не уточнил, каким образом эти явления связаны.

Гончаренко также отметил, что по его законопроекту способ "изымания" у детей мобильных телефонов будет определять администрация учебного заведения совместно с родительским комитетом.

"Я представляю это так: дети приходят в школу и есть шкафчик, куда они складывают мобильные телефоны. Закончился урок – они вышли, взяли из шкафчика телефон. Пожалуйста, пусть звонят родителям, смотрят, что им интересно. Это перемена, их личное время. Начинается урок – мобильный телефон абсолютно не нужен на уроке", – подчеркнул он.

Гончаренко предложил запретить смартфоны на уроках fsspx.news

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что инициатива Гончаренко вызвала бурную реакцию в сети.

В Facebook-группе "Уміти вчити: спільнота освітян" одни пользователи поддержали идею нардепа, другие – выступили категорически против. Как оказалось, многие учителя используют смартфоны в работе на уроке: например, для выполнения заданий из электронных версий учебников.

А образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что законопроект является абсолютно ненужным и, возможно, его не будут рассматривать.

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