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Адаптация ВНО для людей с нарушением зрения: в Минобразования задумали нововведение

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Министерство образования предложило адаптировать такие программы ВНО как биология, история Украины и математика для людей с глубоким нарушением зрения.

Соответствующий документ ведомство обнародовало для общественного обсуждения, пишет пресс-служба МОН.

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Отмечается, что нововведение предлагается для тех, кто получал образование в школе с помощью шрифта Брайля.

"Документ предлагается в соответствии с приказами Министерства образования и науки Украины от 09.07.2019 № 947 "О подготовке к проведению в 2020 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования" и от 09.10.2019 № 1277 "Об адаптации программ внешнего независимого оценивания для лиц с глубокими нарушениями зрения, которые использовали в процессе обучения шрифт Брайля", – говорится на официальном сайте МОН.

Адаптация ВНО для лиц с нарушением зрения: в Минобразования задумали нововведения

Адаптация ВНО для лиц с нарушением зрения: в Минобразования задумали нововведения

колокол

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованы даты регистрации на пробное ВНО-2020.

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа ВНО образование Министерство образования Украины
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