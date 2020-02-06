Украинская писательница Лариса Ницой поделилась трогательной историей о первоклассниках одной из киевских школ и рассказала, как ее поразил их патриотизм.
Как написала она на Facebook-странице, ее пригласили на праздник в учебное заведение по случаю Всемирного дня чтения вслух, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
"В класс заглядывает смешное в очках детское личико. Первоклассник. Минуту смотрит на меня в упор, а потом говорит: "Слава Укрррраїні! " – и смотрит внимательно, знаю ли я ответ", – рассказала Ницой.
Писательница не ожидала услышать такого, потому что ее еще так в школах не встречали. Вслед за мальчиком пришли его одноклассники, которые с порога сказали: "А мы любим Украину!"
Ницой поделилась трогательной историей о школьниках
lacycat.uol.ua
"Уселись. Любознательные. Серьезные. Внимательно все выслушали. Необычные первоклассники. Еще не успела спросить, а чья вот на рисунке армия под лесом, как уже заранее восклицают: "О, украинская армия, посмотрите!" Не они за мной "бежали", а я за ними. Счастливые мы, украинцы, что имеем таких детей", – добавила Ницой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьница из Черновцов написала трогательное письмо военному.
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