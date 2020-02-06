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"А мы любим Украину!" Ницой поделилась трогательной историей о школьниках

1.6т
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Украинская писательница Лариса Ницой поделилась трогательной историей о первоклассниках одной из киевских школ и рассказала, как ее поразил их патриотизм.

Как написала она на Facebook-странице, ее пригласили на праздник в учебное заведение по случаю Всемирного дня чтения вслух, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"В класс заглядывает смешное в очках детское личико. Первоклассник. Минуту смотрит на меня в упор, а потом говорит: "Слава Укрррраїні! " – и смотрит внимательно, знаю ли я ответ", – рассказала Ницой.

Писательница не ожидала услышать такого, потому что ее еще так в школах не встречали. Вслед за мальчиком пришли его одноклассники, которые с порога сказали: "А мы любим Украину!"

Ницой поделилась трогательной историей о школьниках

Ницой поделилась трогательной историей о школьниках

lacycat.uol.ua

"Уселись. Любознательные. Серьезные. Внимательно все выслушали. Необычные первоклассники. Еще не успела спросить, а чья вот на рисунке армия под лесом, как уже заранее восклицают: "О, украинская армия, посмотрите!" Не они за мной "бежали", а я за ними. Счастливые мы, украинцы, что имеем таких детей", – добавила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьница из Черновцов написала трогательное письмо военному.

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Автор
Оксана Воля
Темы
Новости Киева и Киевской области Школа
Персона
Лариса Ницой
Место
Украина Киев
Теги
школа дети
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hunt andres
hunt andres
Аба****ться. Это и есть будни ненормального квазигосударства.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Потом одни будут мыть в Польше унитазы, а другие будут стоять на трассах по всей матушке России)))
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