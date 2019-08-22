"А где молодые педагоги?" Заместитель министра образования заявил о проблеме старения учительских кадров

В украинской начальной школе наблюдается проблема старения учительских кадров, ведь туда почти не идет работать молодежь.

Как заявил заместитель министра науки и образования Украины Вадим Карандий, такая ситуация связана с мотивацией учительского труда и социально-экономическими измерениями, пишет Укрінформ.

"Портрет учителя начальной школы в Украине – женщина от 40 до 65 лет, имеет соответствующее образование, квалификацию, довольна своей работой и планирует продолжать работать учителем начальной школы. В этом есть один вопрос: а где учителя в возрасте 20-40 лет? И это проблема. Потому что в Украине наблюдается старения учительских кадров, в частности, начальных классов", – заметил Карандий.

По его словам, это может быть связано с тем, что в Украине значительная диспропорция в зарплате молодых учителей и учителей с трудовым стажем.

"К концу 2020 года все учителя начальной школы в Украине должны пройти курсы повышения квалификации. Они получат новые достижения в смысле технологий и методик обучения в начальной школе", – отметил Карандий.

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