5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать учителю

Когда ваш ребенок идет в школу, на его учебу влияет много факторов, одним их которых является учитель. От него зависит то, насколько ребенок поймет материал и будет ним заинтересован, а также его эмоциональное состояние на уроках. Но что, если учитель ведет себя не совсем добросовестно? Давайте разберем, что не должен делать учитель во время своей работы.

Teachhub опубликовал статью писательницы в сфере образования Джанель Кокс, которая написала о том, что не стоит делать человеку, работающему в педагогической сфере.

Вот 5 основных вещей, которые стоит запомнить:

1. Принимать поведение учеников близко к сердцу

Бывает так, что учитель, приходя на свою должность, быстро перегорает. Часто причина в том, что преподаватель принимает слова и действия своих учеников близко к сердцу. В данном случае нужно понять тот факт, что проявив слабость вы утратите авторитет и получите еще большую травлю в свою сторону.

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2. При малейшей проблеме бежать за помощью

Это относится к тем учителям, которые при первом непослушании учеников бегут к директору или классному руководителю. В этом есть две проблемы: во-первых, вы показываете некомпетентность своим коллегам. Во-вторых, показываете ученикам, что не в состоянии справиться с ситуацией. Однако важно понимать, что это касается не всего и есть действительно важные моменты, когда обязательно нужно обратиться за помощью.

Учитель ОТОЖ

3. Сплетничать с коллегами

Конечно, может показаться, что сплетни являются неотъемлемой частью дружного коллектива, однако на самом деле, в них нет ничего полезного. Нельзя обсуждать с коллегами других коллег, а тем более учеников или родителей. Нужно помнить: все, что вы скажите, пойдет "испорченным телефоном", который может навредить карьере.

4. Унижать учеников перед классом

Данный пункт является очень важным, ведь от неосторожно сказанных слов в сторону ученика, можно подвергнуть его буллингу со стороны одноклассников. Если нужно поговорить с учеником, это всегда можно сделать лично, но никак не на глазах у сверстников.

5. Разочаровываться в ученике

Что точно никогда не должен делать учитель, так это разочаровываться в своих учениках. Работа учителя заключается в том, чтобы мотивировать учеников, делать лучше, находить решение проблем и помогать ученику преодолевать препятствия в учебе, а не тушить в нем стимул и желание.

Учитель dzerkalo.media

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