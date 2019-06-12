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3D путешествие в Антарктиду не выходя из дома: появилась онлайн-экскурсия по станции “Академик Вернадский”

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Национальный научный центр, который находится в Антарктиде, разместил 3D-тур станцией “Академик Вернадский”. Каждый желающий может увидеть, как живут ученые в Антарктиде, а также увидеть их быт. Автором 3D экскурсии стал участник сезонной экспедиции 2019 года Юрий Шепета, об этом сообщает Министерство образования и науки Украины на своем сайте.

Пользователи имеют возможность посмотреть сразу 3 платформы, которые включают в себя: антарктические округи, здание Ворди Хаус, станцию “Академик Вернадский”.

Онлайн гид по станции "Академик Вернадский"

Онлайн гид по станции "Академик Вернадский"

http://uac.gov.ua

“Для удобства на стартовой картинке тура есть стрелки, которые подсказывают размещения следующих комнат или лабораторий. Кроме того, снизу есть несколько условных обозначений, которые делают просмотр более интересным и удобным”-, передает Министерство.

Также, картинку можно приближать, рассмотреть детали помещений станции, используя стрелки можно увидеть, что находиться вокруг, снизу и сверху.

“Важно, что в этом году впервые с передачи в 1996 станции Украине, была начата масштабная модернизация "Академика Вернадского". На ремонт из госбюджета выделили почти 35 млн гривен”,- добавляет МОН.

3D-тур можно увидеть перейдя на сайт Национального антарктического научного центра.

Украина - одна из 30 стран мира, которая имеет постоянную станцию в Антарктиде, функционирующую круглый год. Это станция "Академик Вернадский", которая расположена на мысе Марина острова Галиндез.

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