3 млрд евро и новый график: в Италии рассказали, как будут выводить школы из карантина

Власти Италии намерены постепенно выводить систему образования из кризиса из-за карантина, связанного с коронавирусом. Так, они обсуждают возможность выделения 3 млрд евро на поддержку школ, а также работают над кардинальной сменой графика учебного процесса.

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Кроме того, как пишет Оrizzontescuola.it, прорабатывается вопрос обеспечения учеников средствами связи для дистанционного обучения.

Цифровизация учебного процесса

В Италии охват домохозяйств интернетом составляет 76%. При этом в Калабрии и Базиликате только 41% населения имеет к нему доступ. В этой связи государство намерено выделить 75 млн евро для того, чтобы обеспечить доступ к сети как ученикам, так и преподавателям. Эти средства пойдут на приобретение планшетов и подключение интернета.

Кроме того, итальянцы хотят раздавать Wi-Fi со школьных автобусов, в которых пока нет необходимости. Их будут парковать в тех местах, где не проведена всемирная сеть.

Карантин в Италии

3 млрд евро на образование

Также власти Италии пришли к выводу, что необходимо выделить 3 млрд евро для поддержки системы образования после пандемии. Значительная часть этих средств пойдет на надбавки учителям.

Ранее с подобной инициативой выступал бывший министр просвещения, университетов и научных исследований Италии Лорензо Фиорамонти.

"Теперь они поняли: нужны 3 миллиарда, ведь школа не перезагружается. Всего 3 миллиарда! И если бы мы вложили их раньше, сколько проблем мы могли бы предотвратить? В Италии нам нужна политическая культура, которая предвидит проблемы, а не гонится за ними", – написал он на своей странице в Twitter.

Перезагрузка учебного процесса

Также в итальянском правительстве считают, что для качественного образования дистанционного обучения недостаточно. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть учителей и учеников обратно в классы.

Для этого профильное министерство планирует в сжатые сроки подготовить график учебы в особом режиме на следующие четыре с половиной месяца.

Модель, которая рассматривается, – это смешанное обучение. Его суть заключается в том, что часть детей будет ходить в школу, однако небольшие группы будут объединять, а часть будет учиться из дому. Подобный формат уже начали практиковать в Трентино.

Защитные средства

По этому поводу в Италии пока идут дискуссии. Так, некоторые эксперты считают, что маски для школьников – это дополнительная статья расходов в семейных бюджетах. К тому же, самые маленькие ученики не всегда будут помнить о правилах их ношения.

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