25-летняя украинка с 9 высшими образованиями установила рекорд: кто она. Фото и видео

25-летняя Надежда Яворовенко из Винницы получила девять высших образований и попала в национальную книгу рекордов.

Украинка за семь лет закончила пять университетов и четыре во Франции. Теперь Яворовенко дипломированный юрист-международник, переводчик, менеджер и отельер, говорится в сюжете ТСН.

"После окончания школы я поступила в два университета одновременно – Винницкий торговый институт и Национальную академию внутренних дел. Нам предложили программу двойного диплома, украинский и французский. Дипломы между собой связаны, смежные специальности и нет ни одного лишнего ", – вспоминала девушка.

В учебе дочку поддержали родители, которые сами имеют несколько дипломов.

"Я имею три высших образования. И она, когда получила три высших, сказала: "Папа, я иду дальше, хочу больше учиться". Мы не стали препятствовать", – поделился отец Николай Яворовенко.

Надежда Яворовенко ТСН

Во Франции украинка училась на бюджете в государственных вузах, самое дорогое обучение ей обошлось в 300 евро в год. Однако деньги на перелет и проживание родители взяли в кредит у банка.

После обучения винничанка устроилась адвокатом во французском Лионе. Однако она и дальше планирует учиться, уже подала документы в аспирантуру, чтобы стать доктором философии.

Надежда Яворовенко с дипломом ТСН

Возвращаться в Украину пока не намерена, тут ей не предложили достойно зарплаты. Также Яворовенко отметила, что не против заняться личной жизнью, ведь за время обучения на это не было времени.

Надежда Яворовенко на защите диплома ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, девятилетний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов поразил мир тем, что через несколько месяцев закончит Технический университет Эйндховена и станет самым молодым обладателем диплома о высшем образовании.

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