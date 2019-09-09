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2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

1.8т Читать материал на украинском

В одной из школ Хмельницкой области у родителей попросили принести более 40 кг овощей для столовой.

Об этом в местном Facebook-сообществе сообщил Василий Водяной. Он уточнил, что инцидент произошел в селе Масевцы.

Так, родители получили записку, в которой требуется сдать по 2 кг морковки, лука, свеклы и капусты, 2 ведра картошки, по 3 литра квашенных помидоров и огурцов, а также 1 литр фасоли.

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Иллюстрация. Школьная столовая

Иллюстрация. Школьная столовая

Рамблер

"У нас дочь и сын принесли со школы, кроме этого списка еще и по 350 гривен в месяц каждому", – написал Водяной.

Список продуктов

Список продуктов

Facebook-сообщество "Типовий Хмельницький"

"Мои дети учатся в разных школах и ни в одной такого нет", "Как учитываются эти продукты? Какой санитарный контроль проходят?" "Плати и еще приноси. Тогда легче давать лоток с едой", "Вот вам и бесплатное образование", – возмутились пользователи сети в комментариях к посту.

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

2 ведра картошки и квашенные помидоры: школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборов" в столовой

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Хмельницкого поддержали петицию о запрете детям использовать мобильные телефоны во время учебного процесса. Обращение набрало 500 необходимых подписей.

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Темы
Инциденты в школах Школа МояШкола
Место
Украина Хмельницкий
Теги
поборы в школе скандал в школе школа питание дети
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