Необычный подход к подростковому бунту

О том, что такое подростковый бунт можно писать книги и снимать фильмы ужасов. Если коротко, то для большинства родителей это настоящий кромешный ад. Ребенок запускает учебу и практически скатывается до двоек. Нередко это заканчивается появлением плохой компании и исключением из школы. Зачастую в разгар учебного года родители правдами и неправдами пытаются устроить непутевое чадо в другую школу дабы оно получило хоть какой-то аттестат.

Дома один скандал сменяет другой и разговор на повышенных тонах становится неотъемлемой частью жизни всей семьи. Крики, оскорбления, хлопанье дверью. Бунтующий подросток может неделю не появляться дома поддерживая с родителями связь через своих друзей (не будет связи - родители побегут в полицию, а так друзья передают им, что подросток жив-здоров, просто дескать на что-то шибко обиделся. Вот разобидится и придет домой. Аккурат в пятницу вечером и придет).

И он действительно придет, только отмывшись, отъевшись и выспавшись, он будет вести себя с домашними куда более дерзко и более нагло. Бунт станет еще более жестким, а отношение к родителям еще более паразитирующим и эгоистичным.

Безусловно, с этой ситуацией сталкиваются далеко не все семьи и для кого-то подростковый бунт - это отказ ребенка ехать на очередную олимпиаду защищать честь школы. Но так или иначе, многие родители сталкиваются с ситуацией, когда они просто не знают, как достучаться до своего ребенка.

Разумеется, можно лишить зарвавшегося подростка карманных денег, можно отключить дома интернет, можно забрать компьютер или разбить о стену подаренный подростку смартфон. Безусловно, все это можно сделать, а в состоянии аффекта и тем паче. Только есть один очень важный нюанс - это ровным счетом ничего не даст.

Что же делать родителям, когда ребенок планомерно и размеренно превращает жизнь всей семьи в настоящий ад?

Заморозьте конфликт

Психологи предлагают очень необычный способ выхода из домашнего тупика. Если вы видите, что на подростка не действуют ни крики, ни угрозы, ни уговоры, ни просьбы, просто прекратите все попытки достучаться. Прекратите резко и в один момент. Зачем с упорством дятла продолжать долбить ребенка и что-то пытаться ему доказать, если вы заранее знаете, что это не работает?

Он не слышит ваши просьбы, он пропускает мимо ушей слова о том, что вы волнуетесь и все равно не берет трубку, когда вы звоните, а то и вовсе заносит вас в черный список. Он принимает от вас подарок, но ровно на следующий день вновь уходит в загул четко сформулировав вам маршрут, по которому вам стоит пойти со всеми вашими советами.

В этой ситуации родителям кажется, что хуже быть уже не может и терять уже нечего. Подростку же кажется, что он полностью контролирует ситуацию и родители будут плясать под его дудку ровно столько, сколько он сам захочет. И по-большому счету нужно признать, что так оно и есть. Эту ситуацию действительно полностью контролирует подросток.

Именно поэтому психологи и советуют уставшим и измученным родителям резко и в одночасье остановиться, глубоко вдохнуть и заморозить ситуацию. В одно прекрасное утро без объявления о капитуляции просто прекратите попытки достучаться. Прекратите все и сразу, пусть в доме наступит тишина. Безусловно, никто не говорит о бойкоте или вынужденном молчании. Но прекратите вопросы о том куда идет и когда придет домой подросток и придет ли он вообще. Он все равно вам соврет. Хочешь кушать? Борщ в холодильнике. Уходишь? Хорошо, не забудь ключи. И никаких вопросов и том, куда идешь, с кем собираешься встретиться, когда придешь и когда эти ночные гуляния закончатся.

Мысль о том, что вам безразлично куда он идет подействует на него гораздо сильнее, чем ваша провальная попытка контроля.

Просто отпустите ситуацию, хотя бы на две-три недели. Прекратите все расспросы, не высказывайте никаких претензий, не пытайтесь достучаться или читать нотации. Пусть это будет что-то вроде "часа тишины". Мысль о том, что устав от скандалов, родители отпустили ситуацию, будет для подростка не меньшим шоком, чем тот ад, в котором вы живете.

Если родители больше не реагируют на его поведение, не бросаются к двери с криками: "Уже поздно, куда ты собрался" и не встречают глубокой ночью с истерикой: "Ты где был? Мы тебе уже двадцать раз звонили!", значит им стало наплевать. А это значит, что он начинает терять свое влияние на них. Сложно манипулировать теми, кто просто не обращает на тебя внимание.

Театр одного актера требует хотя бы одного зрителя, а если родители уже не хотят сидеть в зрительном зале, кто оценит чистоту игры? Да и зачем тогда играть? Для кого?

Безусловно, две-три недели вашего мнимого безразличия не решат проблему и едва ли сложный подросток тут же возьмется за ум. Но, во-первых, за эти три недели вы сможете хоть немного отдохнуть от шума и вспомните, как оно, когда дома никто не кричит и не хлопает дверью. Во-вторых, у вас будет время подумать над поиском тех путей борьбы, которые возможно будут более действенны, чем ваши попытки достучаться до ребенка. Но самое главное - у подростка будет время всерьез задуматься о том, так ли уж ему нужен этот подростковый бунт, если на него уже никто не обращает внимания.