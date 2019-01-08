Навыки, которые помогут детям в будущем

Когда в семье есть старшеклассник, так или иначе вся семья живет исключительно его проблемами. Поступление в вуз и окончание школы становятся делом всей семьи, а выбор специальности подросшего чада неоднократно выносится на семейный совет. Родители и бабушки с дедушками обсуждают вузы, взвешивают перспективы тех или иных специальностей, спорят до хрипоты и опять что-то обсуждают.

Но как бы рьяно каждый родитель не отстаивал свою точку зрения, нужно признать, что есть ряд моментов, общих абсолютно для всех специальностей, независимо от того к чему лежит душа у вашего ребенка.

Итак, какие качества понадобятся ребенку в будущем и как их ему привить?

Умение видеть

По сути, чем бы не занимался в будущем ваш ребенок, он так или иначе будет работать на потребителя своей конечной продукции. Независимо от того, что он будет производить: шить кроссовки, печь торты или начнет писать книги, степень его успеха будет напрямую зависеть от запроса на предложенный им товар. Поэтому крайне важно уметь не только смотреть по сторонам, но и видеть своего потенциального клиента и заказчика. Именно умение видеть и подскажет подросткам нужное направление движения и область в которую можно было направить свою креативность.

Языки

Еще каких-то 10 лет назад нам было сложно понять зачем в вузах и школах в обязательном порядке приходится учить иностранный язык, который по факту все равно никто толком не знает. Сейчас дети учат иностранные языки буквально с детского сада. Как ни крути, но потребность в иностранных языках растет с каждым годом и если вы действительно настолько амбициозны, что настроены поднять планку для своего ребенка до уровня серьезного вуза, изучение языков - это уже не дань моде, а жизненная необходимость. Самое главное, чем раньше ребенок начнет заниматься изучением языков, тем легче ему будет в будущем.

Гибкость

Независимо от того, в какой сфере мы работаем, все мы прекрасно знаем, как может усложнить жизнь работа со сложным клиентом. Но это мы - умные, взрослые и опытные, знаем как сгладить ситуацию, как успокоить одного заказчика и убедить другого в том, что все складывается к лучшему. Подростки в силу отсутствия опыта, навыков и зашкаливающего подросткового максимализма не знают что такое лояльность, поиск компромисса и умение договариваться.

Именно поэтому родителям старшеклассников было бы крайне полезно записать детей на тренинги, курсы или факультативы, где они будут поочередно заниматься группами, парами и индивидуально. Работа в группе или паре выработает у подростка умение слышать своего партнера и принимать его точку зрения, адаптируя его идею под свой собственный замысел. Грубо говоря, работая над совместным проектом и учитывая точку зрения друг друга подростки научатся лояльности и гибкости, которые могут пригодиться им в будущем.