Наказывать ли ребенка за правду?

Чистосердечное признание смягчает наказание. Мы так часто слышали эту фразу в кинофильмах, но так редко примеряем ее в жизни. Зачастую родители, которые учат детей всегда говорить правду, просто не знают, что делать с этой правдой, которая вдруг обрушивается на них, как снежный ком.

Что делать родителям, если ребенок совершивший проступок сам во всем признался? Как должны повести себя взрослые в этой ситуации и где найти нужные слова?

Ругать или нет?

Безусловно, просто промолчать, выслушав покаянную исповедь ребенка о том, как он прогулял урок, выбросил дневник или не дай бог совершил что-то посерьезнее, не сможет ни один родитель. Однако, нужно помнить, что если вы не раз говорили ребенку о том, что правда, какой бы она ни была - это лучше любой лжи, постарайтесь держать себя в руках. Однако не стоит делать вид, что сам факт признания автоматически аннулировал проступок. Если ребенок виноват - он должен понести наказание, однако это наказание должно быть с учетом чистосердечного признания.

Выслушайте

Прежде, чем набрасываться на ребенка с нотациями и причитаниями, дайте ему возможность выговориться. Раз уж он сам пришел к вам и все рассказал, значит ему тоже не просто. Решиться на признание своей вины и покаяние - это поступок, заслуживающий уважения. Как минимум, дайте ребенку возможность объяснить вам, почему он совершил ту или иную ошибку. Пусть он постарается вам объяснить, чем именно он руководствовался при принятии того или иного решения. Выругать вы всегда успеете, для начала - выслушайте.

Не снимайте вину

Если проступок действительно серьезный, покажите ребенку, что он виноват и постарайтесь доходчиво объяснить в чем именно заключается его вина. Самое главное, ребенок должен четко усвоить, что даже после признания, сам факт проступка никуда не делся. Если он поступил плохо, он должен по возможности исправить ошибку или как минимум ее осознать. Если же вы выслушав ребенка, убедите его в том, что раз он признался, то инцидент можно считать исчерпанным - такие проступки будут постоянными и самое главное, ребенок будет заранее уверен, что он не понесет за них никакой ответственности.